"Золотой" хлеб: украинцев предупредили о резком скачке цен на самый популярный продукт

Цены на хлеб в Украине / pixabay

В Украине, несмотря на рекордный урожай зерна, прогнозируют очередное подорожание хлеба.

Цена на хлеб в Украине до конца года может взлететь на 25%. Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак

"Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Украине подорожают по нескольким причинам. В частности, из-за подорожания сырья и муки, и роста цен на энергоносители, которые занимают значительную часть в производстве муки и в производстве хлебобулочных изделий. Таким образом, произойдёт повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям", - объяснил глава Комитета экономистов.

Он добавил, что цены до конца 2021 года могут подняться от 5 до 25% и это подтверждают различные прогнозы.

"По разным оценкам подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца года может составить от 5 до 25%", - подчеркнул Андрей Новак.

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По словам специалистов, скачок цен будет резким. 600-граммовая буханка уже очень скоро будет стоить более 26 гривен.

Работники сельского хозяйства не уверены, что смогут выгодно продать свой товар на внутреннем рынке, потому охотнее заключают соглашения с иностранными покупателями.

То есть в Украине останется около 30% урожая, говорит экономический эксперт Алексей Пучков, а значит цену будут диктовать мировые рынки.

А на рынках мировых – тотальный неурожай. Много пшеницы затопили наводнения или сожгла аномальная жара. К тому же, не все зерно годится на хлеб.

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Семенное оставляют для весеннего посева, фуражное обычно идет на корм скоту, а так называемое продовольственное, которое можно использовать для питания, составляет менее 40% урожая, и сколько такого зерна останется в Украине, вопрос открытый. Может случиться, что зерна достаточно, а муку сделать не из чего.

"У нас уже практика была, когда ржаную муку мы импортировали, пшеничную. Если экспортный меморандум будет соответствовать тому продовольственному, которое мы собрали, то давайте поймем, а с чем мы останемся", – рассказывает президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

Мукомольное производство в Украине приходит в упадок, и государство не слишком вмешивается в ситуацию, поэтому на экспорт идет только зерно, то есть сырье, стоит гораздо дешевле, чем готовая мука.

"Турция – номер один по производству муки. А основное сырье у нее – украинское зерно. Турция покупает наше зерно, очень быстро через Черное море его получает и делает муку для Европы", – объясняет Алексей Пучков.

Потому украинцев ждет подорожание хлеба.

Стоит отметить, что за последний год цена на хлеб и хлебобулочные изделия увеличилась на 12,5%.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.