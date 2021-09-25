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Больше 26 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном взлете цен на хлеб

25 сентября 2021, 21:36
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В Украине цену на хлеб будут диктовать мировые рынки, говорят эксперты.

хлеб
В Украине прогнозируют повышение цен на хлеб / УНИАН

В Украине прогнозируют очередное подорожание одного из основных продуктов – хлебобулочных изделий.

Специалисты утверждают, что 600-граммовая буханка уже очень скоро будет стоить более 26 гривен, говорится в сюжете Свидетеля.

Сельхозпроизводители не уверены, что смогут выгодно продать свой товар на внутреннем рынке, потому охотнее заключают соглашения с иностранными покупателями.

При этом в Украине останется около 30% урожая, говорит экономический эксперт Алексей Пучков, а значит цену будут диктовать мировые рынки.

В то же время на мировых рынках – тотальный неурожай. Много пшеницы затопили наводнения или сожгла аномальная жара. К тому же, не все зерно годится на хлеб. Семенное оставляют для весеннего посева, фуражное обычно идет на корм скоту, а так называемое продовольственное, которое можно использовать для питания, составляет менее 40% урожая, и сколько такого зерна останется в Украине, вопрос открытый. Может случиться, что зерна достаточно, а муку сделать не из чего.

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"У нас уже практика была, когда ржаную муку мы импортировали, пшеничную. Если экспортный меморандум будет соответствовать тому продовольственному, которое мы собрали, то давайте поймем, а с чем мы останемся", – рассказывает президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

Мукомольное производство в Украине приходит в упадок, и государство не слишком вмешивается в ситуацию, поэтому на экспорт идет только зерно, то есть сырье, стоит гораздо дешевле, чем готовая мука.

Читайте такжеВзлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

viber
хлеб цены на продукты новости Украины
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