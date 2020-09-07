Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще один - ранен

7 сентября режим тишины сохранялся по всей линии разграничения / savelife.in.ua

В воскресенье, 6 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС на странице в Facebook.

В частности, вблизи Красногоровки боевики обстреляли очередями из автоматического станкового гранатомета позиции украинских защитников. Ранение получил один военный. Ему вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, недалеко от Причепиловки Луганской области противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шуми", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

Читайте такжеУ Кравчука рассказали, чем обернется заявление Пушилина в адрес армии Украины

Обострение на Донбассе – что было ранее: