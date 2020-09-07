Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще один - ранен

Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие.
В воскресенье, 6 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный, еще один получил ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС на странице в Facebook.
В частности, вблизи Красногоровки боевики обстреляли очередями из автоматического станкового гранатомета позиции украинских защитников. Ранение получил один военный. Ему вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Кроме того, недалеко от Причепиловки Луганской области противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
"За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шуми", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.
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Обострение на Донбассе – что было ранее:
- В субботу, 5 сентября, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении боевиков открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. Свое заявление он мотивировал тем, что Украина якобы не выполнила договоренности и не зарыла траншеи.
- Из-за данного заявления состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.
- В воскресенье, 6 сентября, российско-террористические войска "ЛДНР" нарушили режим прекращения огня на 42-й день перемирия.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса.