Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут для почтальонов и соцработников - Радуцкий

Вакцинацию сделают обязательной в Украине / Фото Reuters

В связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Украине расширят перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной.

В этот перечень планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг, рассказал в Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от Слуги народа Михаил Радуцкий.

Он пояснил, что наличие вакцинации от коронавируса будет обязательным условием для допуска на рабочее место.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - добавил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Напомним, ранее сообщалось, что администрации школ в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19.

Директора, в перспективе, даже получат право объявлять выговор либо даже увольнение за отсутствие контроля за вакцинацией работников.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

В Украине двумя дозами вакцинировали от коронавируса более 6 млн человек.

С начала кампании по вакцинации привили 7 млн 421 тыс. 452 человека, из них получили две дозы - 6 млн 008 тыс. 605. Проведено всего 13 млн 430 тыс. 055 прививок.

Вчера вакцинировали 127 тыс. 685 человек, из них получили первую дозу 61 тыс. 250, вторую - 66 тыс. 435. Вакцинация проводилась 936 мобильными бригадами по иммунизации, 3 тыс. 050 пунктами прививки и 355 центрами вакцинации населения.