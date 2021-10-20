Очередь к киевскому крематорию из катафалков сегодня составляет около двух часов - Радуцикий

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Михаил Радуцкий упрекнул нардепов и сотрудников аппарата ВР / facebook.com/radutskyy

​Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий озвучил жуткую информацию - к киевскому крематорию выстроилась очередь из катафалков с теми, кто умер от коронавируса.

"Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов", - заявил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Рады

Читайте также"Это не очередная страшилка": во Львове пациентам с коронавирусом ампутировали ногиПри этом Радуцкий упрекнул нардепов и сотрудников аппарата ВР, у которых нет противопоказаний к прививкам, а они не хотят вакцинироваться.

"Большое количество депутатов, сотрудников аппарата Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы, не имея для этого противопоказаний. Что мы требуем от людей?", – подчеркнул глава комитета по вопросам здоровья нации.

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Напомним, по состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 435 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7 605 человек.