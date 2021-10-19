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"Такого еще никогда не было": врачи показали реанимацию с COVID-больными во Львове

19 октября 2021, 20:23
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Среди 400 пациентов, которые сейчас лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.

Больница
Больница с коронавирусными пациентами / Reuters

Во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса.

Как рассказал в Facebook генеральный директор больницы Олег Самчук, сейчас в реанимации находится 50 пациентов в критическом состоянии.

По словам медика, среди 400 пациентов, которые сейчас лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного. Отмечается, что впервые в реанимации находится 50 критических пациентов.

"50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного", - написал Самчук.

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец записала видео из реанимации коронавирусного отделения больницы и рассказала, что сейчас в больнице спасают 40-летнюю мать троих детей, которая находится в тяжелом состоянии.

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Кроме того, коронавирусом заразились еще трое членов ее семьи. Врач отметила, что вся семья является противниками вакцинации.

"Ее самому маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму, мы не знаем", - подчеркнула она.

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Также Матолинец призвала жителей Львова прививаться и помочь медикам справиться со страшной эпидемией.

"Помогите нам справиться с этой эпидемией, потому что на самом деле сил уже не хватает ни у кого! Мы надеемся, что мы спасем эту маму!"- добавила она.

Отметим, по состоянию на 18 октября в Украине коронавирусом заболели 15 579 граждан.

Среди них 1309 детей и 282 медика. Госпитализировали 2852 человека, летальных случаев – 538. На утро 19 октября общее количество заражений достигло 2 660 273 человек, выздоровели – 2 337 194.

Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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