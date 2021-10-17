Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

Полицийских развлекали гламурные пираты / УНИАН

В Одессе в Приморском райотделе полиции появились странные мужчины. Они предстали в образе гламурных пиратов.

Соответствующие фото, на которых один мужчина был в чулках, обтягивающей кофте, шортах и треуголке, а другой - в капроновых колготках, кофте, бюстгальтере и бейсболке появились в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

Кроме того, у одного из "пиратов" в руках были цветы.

Напомним, недавно в Одесской области необычно поздравили с днем рождения мэра Черноморска Валерия Гуляева. Одна из чиновниц - начальник управления культуры Юлия Кристанова наделая пачку и станцевала балет. Кроме того, в зале заседаний, где происходил перформанс, появился и "Чумной доктор".

Также ранее кандидатка в Конгресс Аргентины - модель Синтия Фернандес сразила наповал своей агитацией. Она представила видеоролик, в котором в откровенном образе станцевала перед зданием Конгресса.