Под Одессой чиновница в пачке станцевала в горсовете для мэра, "на помощь" пришел "Чумной доктор"

Мэра поздравила чиновница-балерина / Скриншот

В Одесской области мэра Черноморска Василия Гуляева коллеги оригинально поздравили с днем рождения. В горсовете перед ним станцевала сама начальник управления культуры Юлия Кристанова. Причем, не просто так, а в костюме балерины. Она плясала под "Лебединое озеро".

Соответствующее видео уже стало вирусным в Сети.

На записи видно, что танец выполняется в сессионном зале. Кроме того, слышатся угрозы "Чумного доктора", который призывает всех оставаться на своих местах.

"Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и все будет не очень хорошо. Потому что ливневки, канализации, подвалы - это все мои темные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрет сегодня последней", - произнес голос, вслед за чем и появилась Юлия Кристанова на пуантах.

Злодей в чумном костюме даже начал "сражаться" с именинником, вызвав его на "дуэль". "Победа", конечно же, досталась герою праздника.

Напомним, кандидатка в Конгресс Аргентины - модель Синтия Фернандес сразила наповал своей агитацией. Она представила видеоролик, в котором в откровенном образе станцевала перед зданием Конгресса.