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Оккупантам светит "котел" на Херсонщине: в клещах 15-тысячная группировка РФ – эксперт

18 октября 2022, 15:43

Главной проблемой для армии РФ на юге является ротация, подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Херсонская область, Херсонщина, украинские военные, ВСУ, танк
ВСУ продвигаются вперед на Херсонщине / Фото из открытых источников, УНИАН

На фоне успешного продвижения подразделений Вооруженных сил Украины на Южном направлении и после частичной блокады работы Крымского моста, локации оккупационных войск на правом берегу Днепра испытали значительные проблемы, рассказал сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.

Как пишет он в материале на Главреде, сложившаяся ситуация сделала невозможным подвоз боекомплекта, ведь логистика и ее протяженность увеличилась на четыре дня. Соответственно, главной проблемой сейчас для армии оккупанта является ротация личного состава.

Он напомнил о значительном количестве ракетно-бомбовых ударов по оккупантам на Южном направлении за последнее время, что создает предпосылки для успешной деоккупации правого берега Херсонской области.

"Зато все попытки российских войск как-то минимизировать успешное контрпросування ВСУ в Херсонской области терпят поражение. Россияне попытались за счет оперативных резервов стабилизировать линию фронта. Сейчас они пытаются ее стабилизировать в районе Мылового. Это говорит о том, что россияне хотят сократить линию фронта, ведь есть абсолютно успешные удары со стороны украинских военных, которые прорвали линию фронта русских в нескольких направлениях", - пояснил эксперт.

Он считает, что в случае успешного характера продвижения ВСУ со стороны Дудчан и Давыдового Брода, может идти речь об оперативном окружении российской группировки общим количеством около 15 тысяч оккупантов.

"Отмечу, что оккупанты сейчас вполне реально оценивают ту ситуацию, в которой они оказались и понимают, что постоянное удержание армией РФ Херсонской области – просто невозможно", - добавил Снегирев.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

Другие новости:

война в Украине Дмитрий Снегирев Херсонская область
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