Оккупантов загоняют в "котел": ВСУ пошли вперед на южном направлении

Подразделения Вооруженные силы Украины начали продвижение от Дудчан в сторону Херсона.
В Херсонской области российские оккупанты бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых, рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"Вчера у оккупантов началась паника. Наши Вооруженные силы в районе Берислава как раз начали делать очередную прожарочку оккупантам, и это такое, знаете ли, начало завершения контрнаступательных действий. Потому что Берислав и Веселое - стратегические цели... Наши ВСУ уничтожили две системы ПВО в Бериславском районе, в Каховском. И отработали очень четко авиацией", - рассказал он в эфире телеканала FreeДом.
По его данным, подразделения Вооруженные силы Украины начали продвижение от Дудчан в сторону Херсона.
"Вчера начали продвижение и как раз очень сильно "накрывали" Берислав, такая была артподготовчка. Ну, нужно понимать, что им нужно убираться побыстрее, если хотят остаться живыми. То вперед, в одну дружную колонну и бежать!", - сообщил Хлань.
Он предположил, что после того, как ВСУ возьмут под контроль Берислав и ГЭС, то вплоть до Дарьевки они смогут зачистить территорию от оккупантов, после чего до Херсона окажется около 20 километров.
"То есть получается, что Херсон уже будет в кольце 20-километрового действия. И по Лиманскому направлению, от Таврийского и Потемкино... Останется только Николаевское направление, но мы там на подступах", - добавил Хлань.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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