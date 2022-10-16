Оккупантов загоняют в "котел": ВСУ пошли вперед на южном направлении

ВСУ идут в наступление в Херсонской области / Фото из открытых источников, УНИАН

В Херсонской области российские оккупанты бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых, рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Вчера у оккупантов началась паника. Наши Вооруженные силы в районе Берислава как раз начали делать очередную прожарочку оккупантам, и это такое, знаете ли, начало завершения контрнаступательных действий. Потому что Берислав и Веселое - стратегические цели... Наши ВСУ уничтожили две системы ПВО в Бериславском районе, в Каховском. И отработали очень четко авиацией", - рассказал он в эфире телеканала FreeДом.

По его данным, подразделения Вооруженные силы Украины начали продвижение от Дудчан в сторону Херсона.

"Вчера начали продвижение и как раз очень сильно "накрывали" Берислав, такая была артподготовчка. Ну, нужно понимать, что им нужно убираться побыстрее, если хотят остаться живыми. То вперед, в одну дружную колонну и бежать!", - сообщил Хлань.

Он предположил, что после того, как ВСУ возьмут под контроль Берислав и ГЭС, то вплоть до Дарьевки они смогут зачистить территорию от оккупантов, после чего до Херсона окажется около 20 километров.

"То есть получается, что Херсон уже будет в кольце 20-километрового действия. И по Лиманскому направлению, от Таврийского и Потемкино... Останется только Николаевское направление, но мы там на подступах", - добавил Хлань.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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