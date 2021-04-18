Оккупанты Крыма придумали, как решить проблему с питьевой водой в Ялте

Оккупанты построят водопровод в Ялту

Оккупанты Крыма построят тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища для подачи пресной воды, сообщают Новости Крыма в воскресенье, 18 апреля.

Так называемый "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов рассказал, что экспертиза проекта находится завершающей стадии.

"Где-то через месяц, два максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить", – рассказал Храмов.

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Подрядчиком строительства объекта была определена компания ТоннельГеоСтрой из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей (около 112 млн долларов – ред.).

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