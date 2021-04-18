Оккупанты Крыма придумали, как решить проблему с питьевой водой в Ялте

Подрядчиком строительства объекта была определена компания ТоннельГеоСтрой из Санкт-Петербурга.
Оккупанты Крыма построят тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища для подачи пресной воды, сообщают Новости Крыма в воскресенье, 18 апреля.
Так называемый "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов рассказал, что экспертиза проекта находится завершающей стадии.
"Где-то через месяц, два максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить", – рассказал Храмов.
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Подрядчиком строительства объекта была определена компания ТоннельГеоСтрой из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей (около 112 млн долларов – ред.).
Новости Крыма - о чем ранее писал Главред:
- Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область и захватить там дамбу. Причиной тому является дефицит водных ресурсов в захваченной АР Крым.
- Позднее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что на данный момент нет угрозы военного вторжения России из оккупированного Крыма.
- Руководитель оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.
- К слову, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.