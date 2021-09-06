Оккупанты Крыма пытали заместителя главы Меджлиса - прокуратура

Оккупанты Крыма пытали Джелялова

В Офисе генпрокурора заявили о том, что взяли под свой личный контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Следствие получило информацию, что оккупанты пытали Джелялова, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова. Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.

"К Нариману Джелялову применяли пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями",- заявили в прокуратуре.

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Напомним, в захваченном Россией Крыму 3-4 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла. Их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.