Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина"

В Джанкое российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.
Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина, пишет Анатолий Штирлиц в Telegram.
Так, в Джанкое российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.
Правозащитники и представители международных организаций неоднократно обращали внимание на усиленную милитаризацию детей российскими оккупационными властями в Крыму.
Они открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение Юнармия. Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.
Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:
- 20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
- Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.
- Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
- Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
- По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.
Автор: Екатерина Трохимчук