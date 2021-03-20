Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина"

В Крыму готовят молодое поколение Путина / mil.ru

Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина, пишет Анатолий Штирлиц в Telegram.

Так, в Джанкое российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.

Правозащитники и представители международных организаций неоднократно обращали внимание на усиленную милитаризацию детей российскими оккупационными властями в Крыму.

Они открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение Юнармия. Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.

Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее: