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Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина"

20 марта 2021, 21:20
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В Джанкое российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.

крым, армия, россия
В Крыму готовят молодое поколение Путина / mil.ru

Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина, пишет Анатолий Штирлиц в Telegram.

Так, в Джанкое российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.

Правозащитники и представители международных организаций неоднократно обращали внимание на усиленную милитаризацию детей российскими оккупационными властями в Крыму.

Они открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение Юнармия. Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.

Владение землей в Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 20 марта в оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей.
  • Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад.
  • Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
  • Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
  • По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.

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