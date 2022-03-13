Оккупанты расстреляли колонны женщин и детей на Киевщине: разведка обнародовала подробности

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога / Фото Reuters

В пятницу, 11 марта, российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая пыталась эвакуироваться из села Перемога в Барышевском районе Киевской области.

В Главном управлении разведки уточнили обновленную информацию о расстреле колонны женщин и детей, которые двигались в сторону села Остролучье.

"После выяснения обстоятельств трагедии оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook.

Граждан, которые оказался в опасности, призвали следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути.

Ранее сообщалось, что после расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и теперь не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь.

Как сообщал Главред, в Попасной Луганской области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы в ходе бомбардировок. О применении РФ запрещенных международными соглашениями боеприпасов сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.

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