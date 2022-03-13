"Невероятные страдания": на Луганщине оккупанты РФ сбросили на город фосфорные боеприпасы

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В Попасной Луганской области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы в ходе бомбардировок.

О применении РФ запрещенных международными соглашениями боеприпасов сообщил в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.

"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродливая сила", - написал Билошицкий.

По его словам, нацисты в своем время называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Горящий купол). Он отметил, что сегодня российские захватчики применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Асвабадители во всей красе. Скоты. Нелюди", - добавил Билошицкий.

Ситуация на фронте:

Ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска продолжат подготовку к наступательной операции на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях.

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темп наступлений, на подавляющем большинстве направлений оккупанты были остановлены.