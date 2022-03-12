Зверский поступок: войска РФ расстреляли "зеленый коридор", состоявший из женщин и детей

Российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая двигалась в рамках согласованного гуманитарного коридора.

"11 марта при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей", - сообщает ГУР.

В результате - семь погибших, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

Более того, после расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и теперь не выпускают их из населенного пункта.

"В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь, отмечают в ГУР.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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