'Оккупанты - в земле': на Запорожье склад БК взорвали вместе с сотнями россиян

В захваченном РФ Токмаке Запорожской области в результате взрыв с последующей детонацией российского склада с боеприпасами погибли около 200 оккупантов.
О мощной "бавовне" в расположении захватчиков рассказал в Telegram военнослужащий ВСУ Евгений Карась.
Он пояснил, что к многочисленным жертвам среди оккупантов привело том, что они размещались в подвале одного из строений близи склада с БК.
"Российские мобилизованные любят размещаться рядом вблизи складов БК. В данном случае возле подвала с численностью о/с 200 человек. Произошла военно-историческая диффузия: БК растворился в воздухе, а оккупанты – в земле", - добавил Карась.
Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.
По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".
По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.
Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.
Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.
"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.
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