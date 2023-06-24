Оккупанты в ночь на 24 июня выпустили по Украине более 50 ракет - Игнат

Россия этой ночью атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили более 50 ракет, говорит Юрий Игнат.

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Как сказал Юрий Игнат, оккупанты выпустили по Украине две крылатые ракеты "Калибр" морского базирования / коллаж Главред, фото КГВА и скриншоты

Российские оккупанты в ночь с пятницу на субботу, с 23 на 24 июня атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе с разных направлений. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, враги выпустили более 50 ракет.

"Мы имели атаку десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", - сказал он.

Как говорит офицер, россияне в который раз применили бомбардировщики Ту-22М3, выпустив 9 ракет Х-22, которые заходят на цель по баллистической траектории. Спикер особо подчеркнул, что такие ракеты украинские силы пока не могут сбивать – и для такого необходимы современные системы оружие

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Также, сказал Игнат, оккупанты выпустили по Украине две крылатые ракеты "Калибр" морского базирования и два дрона-камикадзе.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня страна-агрессор и оккупант РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы.

Есть погибшие и пострадавшие. Также массированный удар был нанесен по Днепропетровщине.

"Восьмая воздушная атака на Киев за июнь. Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет", - сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Руководитель МВД Игорь Клименко сообщил, что количестве жертв в результате ракетной атаки оккупантов РФ выросло до 3 человек.

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