Оккупанты задержали в Крыму украинское судно: капитану предъявили обвинения

Рыболовецкое судно сопроводили в н. п. Черноморское / скриншот

В ночь с 19 на 20 апреля в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское судно. На борту катера были обнаружены два члена экипажа - граждане Украины.

Судно ЯОД-2483, которое имеет порт приписки Очаков, задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный. Как пишет ТАСС, экипаж корабля "незаконно" ловил камбалу в "исключительной экономической зоне РФ".

"На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм", - говорится в сообщении.

Судно сопроводили в н. п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд. Уже 21 апреля так называемый Черноморский мировой суд признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения (сетей).

Напомним, 15 февраля 2020 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма захватили украинское маломерное судно з четырьмя рыбаками на борту.

Кроме того в 2019 году в порту Ейска на Кубани задержали украинское судно, на котором находились 14 граждан Украины.