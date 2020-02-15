В Киеве ответили на захват Россией украинского судна в Азовском море

ФСБ захватила украинское судно на Азове / lenta.ru

По факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту в Азовском море прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г.Севастополя начато уголовное производство по ст.146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", - сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК в Telegram.

Следствием установлено, что "оккупационные правоохранители" в западной части Азовского моря захватили маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт аннексированной Керчи.

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"Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого, и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования", - сказал спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии Интерфакс-Украина.

Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран. "Обстоятельства мы сейчас выясняем, и то, откуда именно вышел катер. Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем", - пояснил спикер ГПСУ.

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Напомним, 15 февраля российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма захватили украинское маломерное судно з четырьмя рыбаками на борту.

Как известно, в конце ноября 2019 года Украина и Россия согласовали проект протокола о распределения квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.