Украина с Россией распределили квоты на вылов рыбы в Азовском море

РФ и Украина согласовали вылов рыбы / УНИАН

Украина и Россия согласовали проект протокола касательно распределения квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

"Документ был согласован в рамках заседания украино-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Заседание комиссии состоялось 13 ноября в Бердянске", - сообщается на странице Госрыбагентства Украины в Facebook.

Уточняется, что с украинской стороны документ подписал глава Госрыбагентства Ярослав Белов. В Госрыбагентстве Украины добавили, что ожидают "получение вышеупомянутого документа через официальные каналы".

Заседание в Бердянске состоялось в онлайн-режиме, украинская сторона выходила на связь через Интернет. Однако процесс договоренностей не смогли увидеть ни журналистов, ни активистов, протестующих против подписания очередного протокола между странами, поскольку в помещение их не допустили.

При этом комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады Украины потребовал от правительства отозвать разрешение на проведение переговоров с Россией по рыболовству в Азовском море.

/ Фото: Facebook/UA: Крим

Как ранее сообщалось, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о необходимости разорвать еще один договор с Российской Федерацией. По его словам, соглашение о статусе Азовского моря Украине не нужно.

Напомним, главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко заявил об искусственных задержках Россией украинских судов в Азовском море. После чего замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что морской спор между Россией и Украиной может быть решен лишь в том случае, если Украина признает российский суверенитет Крыма.