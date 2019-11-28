"Хвост селедки": экс-министр призвал Украину разорвать еще один договор с РФ

Азовское море / NATO Maritime Command

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о необходимости разорвать еще один договор с Российской Федерацией. По его словам, соглашение о статусе Азовского моря Украине не нужно.

"Если мы хотим реально демонстрировать, что мы полноправные хозяева в Азовском море, нужно, наконец, посмотреть правде в глаза и денонсировать те соглашения, которые нам не нужны", – рассказал Обозревателю экс-глава МИД Украины.

При этом он отметил, что ни один военный корабль третьего государства не сможет войти в Азовское море до тех пор, пока это соглашение действует, потому что на это необходимо согласие Москвы.

"Когда интересы национальной безопасности ставятся ниже, чем интересы 2-3 рыболовецких компаний, то мы имеем хвост от селедки, а не национальные интересы", - подчеркнул Огрызко.

Как ранее сообщал Главред, главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко заявил об искусственных задержках Россией украинских судов в Азовском море. После чего замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что морской спор между Россией и Украиной может быть решен лишь в том случае, если Украина признает российский суверенитет Крыма.