В Азовском море у берегов России произошло ЧП

Возле берегов РФ в Азовском море пропал катер / mns.gov.ua

Возле побережья Российской Федерации в Азовском море пропал катер, на борту которого находились три человека.

Чрезвычайное происшествие случилось в Приморск-Ахтарском районе Краснодарского края, сообщили в Главном управлении МЧС по краю, пишет ТАСС.

По данным ведомства, организованы работы по поиску катера.

"Поступила информация, что в Приморск-Ахтарском районе пропал катер, организованы поисковые работы…", - отметили в МЧС.

Напомним, в конце июля в захваченном Россией Крыму в городе Алушта возле пляжа санатория Киев в Черном море отдыхающий заплыл за буй, попал под катер и потерял голень.