Кровавое ЧП в Крыму: отдыхающий лишился голени

На захваченном РФ полуострове мужчина получил серьезные травмы и попал в реанимацию.
В понедельник, 22 июля, в подконтрольном России Крыму — в городе Алушта — отдыхающий заплыл за буй и попал под катер.
Инцидент произошел у пляжа санатория Киев, мужчина получил очень серьезные травмы и попал в реанимацию, говорится на сайте "министерства чрезвычайных ситуаций республики Крым".
В Крыму высокоскоростной двухмоторный катер Redlan отрезал отдыхающему голень левой ноги, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу "крымского линейного управления МВД России".
"…мужчина плавал в 50 метрах от ограждающего буя и попал под проходящий катер... Пострадавшего, 1971 г.р., доставили на берег на гидроцикле, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи…", — отметили в "МЧС".
Ранее сообщалось, что в западной части Крыма произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, погиб один человек, а пятеро — травмированы. На полуострове столкнулись Daewoo Matiz и Mitsubishi ASX, а потом Mitsubishi не разминулся с ВАЗ-21110.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.