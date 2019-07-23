Кровавое ЧП в Крыму: отдыхающий лишился голени

В Крыму отдыхающий попал под катер и покалечился / Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 22 июля, в подконтрольном России Крыму — в городе Алушта — отдыхающий заплыл за буй и попал под катер.

Инцидент произошел у пляжа санатория Киев, мужчина получил очень серьезные травмы и попал в реанимацию, говорится на сайте "министерства чрезвычайных ситуаций республики Крым".

В Крыму высокоскоростной двухмоторный катер Redlan отрезал отдыхающему голень левой ноги, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу "крымского линейного управления МВД России".

"…мужчина плавал в 50 метрах от ограждающего буя и попал под проходящий катер... Пострадавшего, 1971 г.р., доставили на берег на гидроцикле, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи…", — отметили в "МЧС".

Ранее сообщалось, что в западной части Крыма произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, погиб один человек, а пятеро — травмированы. На полуострове столкнулись Daewoo Matiz и Mitsubishi ASX, а потом Mitsubishi не разминулся с ВАЗ-21110.