В Крыму произошла смертельная авария с участием трех авто

22 июня 2019, 12:38

В ДТП погиб водитель ВАЗа, пострадали дети, сообщили в ведомстве оккупантов.

Новости Крыма — В Крыму произошло ДТП с участием трех машин, есть жертва
В Крыму произошло ДТП с участием трех машин, есть жертва / фото: rbc.ua

В западной части захваченного Россией Крыма произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, погиб один человек, а пятеро — травмированы.

На полуострове столкнулись Daewoo Matiz и Mitsubishi ASX, а потом Mitsubishi не разминулся с ВАЗ-21110, сообщили Интерфаксу в так называемом "МВД по Крыму".

По данным агентства, в аварии погиб водитель ВАЗа, а пострадали водитель и три пассажира Mitsubishi ASX, в частности, двое несовершеннолетних, и пассажир Daewoo.

"…Daewoo Matiz по касательной столкнулся с Mitsubishi…, двигавшемся во встречном направлении… Mitsubishi выбросило на встречку, где он в лобовую столкнулся с ВАЗ-21110, а Matiz опрокинулся за пределами проезжей части", — сообщили в ведомстве оккупантов.

Напомним, в конце апреля в Симферопольском районе Крыма легковушка протаранила микроавтобус, в результате аварии погибли пять человек, а еще трое — получили травмы.

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ДТП Крым жертвы МВД
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