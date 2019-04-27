Жуткое ДТП в Крыму: легковушка протаранила бус, погибли пятеро

В ночь на субботу, 27 апреля, в аннексированном Россией Крыму в Симферопольском районе произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, еще трое получили травмы.

Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом, передает Интерфакс.

"Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito, под управлением водителя, 1969 года рождения, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше в результате ДТП погибли украинцы.