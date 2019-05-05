"За Сталина!": в Крыму оккупанты устроили репетиции парадов к 9 мая, опубликованы фото

В Крыму военные РФ репетировали парады к 9 мая / krymr.org

В захваченном Российской Федерации Крыму в Севастополе, в Симферополе и в Керчи в субботу, 4 мая, оккупанты устроили репетиции пародов к 9 мая — советскому и российскому празднику День победы, в который отмечается победа Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

На полуострове в репетициях парадов приняли участи военные РФ и военная техника, в Севастополе во главе колонны техники была реактивная система залпового огня, которая получила прозвище Катюша, на ее ракетах было написано "За Сталина!" (Советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.), пишет Крым.Реалии со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, также на репетиции парада в Севастополе видели танк Т-34, самоходную артиллерийскую установку и несколько десятков боевых машин, которые находятся на вооружении береговых войск Черноморского флота РФ.

"Тренировка, которая началась в 18:00… и продолжалась около двух часов, проходила в центре города, парадные расчеты и боевая техника прошли по улице Ленина и проспекту Нахимова", — отмечается в материале.Читайте также"Красные провокации": Вятрович высказался за отмену выходного 9 мая

В Крыму российские военные репетировали парады к 9 мая / krymr.org

В Крыму военные РФ репетировали парады к 9 мая / krymr.org

В Керчи в репетиции парада к 9 мая участвовали военные разных видов войск России и так называемые "юнармейцы" — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, которое создали в 2016 году.

Кроме того, в репетиции задействовали броневик, бронетранспортеры, минометы, гаубицы, системы залпового огня Град, зенитно-ракетные комплексы С-300 (Фаворит).

Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а в Крыму после захвата полуострова РФ в 2014 году в этот день отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией.