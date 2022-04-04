"Они будут страдать, сильно страдать": ученые составили прогноз будущего для орков, живших на ЧАЭС

ЧАЭС / Униан

Белорусские СМИ пишут, что один россиянин умер от лучевой болезни, а еще 26 человек в тяжелом состоянии. Речь идет о тех оккупантах, которые дислоцировались в зоне отчуждения ЧАЭС, а именно - Рыжем лесу.

Как пишет ТСН со ссылкой на ученых, военные как минимум получат вторую степень лучевой болезни.

"Они будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь по нарастанию. Проявляется слабость, головные боли, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация, жидкий стул, понос, нарушается иммунитет", - отметил академик Игнат Матасар, который всю жизнь посвятил изучению воздействия радиации на организм человека и с первого дня после аварии на ЧАЭС он наблюдает за симптоматикой и течением лучевой болезни у разных людей.

По его словам, если русские орки в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу, либо не рыли, либо даже стояли рядом с ним, их ждут большие проблемы со здоровьем.

"Это говорит о том, что у них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего, это кровеносная система, это образование крови, это безусловно слизистые оболочки, это были нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться", - добавил ученый.

Кандидат биологических наук Елена Бурдо утверждает, что отсутствие какого-либо инстинкта самосохранения у россиян в зоне отчуждения трудно объяснить логикой.

"Произошла ситуация, характеризующая отношение страны к населению. Исходя из исторического опыта, Россия очень любила делать опыты на своих гражданах, это можно считать каким-то экспериментом, который они провели", - рассказала эксперт.

Напомним, российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую зону, массово вывозят в Гомель на лечение. У всех - симптомы заражения радиационными ядами.

Согласно данным СМИ Беларуси, 30 марта в Гомель приехали около семи медицинских автобусов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. В машинах были люди в военной форме.

Армия РФ захватила ЧАЭС еще в первый день вторжения - 24 февраля. Военные удерживали в заложниках персонал. 31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что на территории украинской Чернобыльской атомной электростанции уже нет российских войск.

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