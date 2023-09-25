'Оникс сложно сбивать': раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

Россияне использовали ночью три разных средства воздушного нападения на Украину, подчеркнул Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал об ударе РФ по Украине / колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности атаки российских оккупантов по Украине в ночь на понедельник, 25 сентября.

По его словам, несмотря на разрушение в Одесской области, работа подразделений воздушного командования Юг была "безупречной". Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

По словам представителя ВС, украинские защитники уничтожили все 19 дронов-камикадзе и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр".

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"Усиление юга страны актуально. Ракеты "Оникс" сложно сбивать. Противодействовать им можно, но средства поражения против них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны", - пояснил он.

При этом спикер Командования Воздушных сил уточнил, что этой ночью россияне использовали три разных средства воздушного нападения. Тактика врага заключалась в изменении направлений применения ракет и дронов.

"Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе уже вернулись в Одессу. Противник применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить объекты", - добавил Игнат.

Напомним, в ночь на 25 сентября по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за комбинированной атаки РФ. Страна-агрессор применяла для ударов дроны, ракеты типа "Калибр" и "Оникс". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прозвучали в Одессе и Кривом Роге.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что 21 сентября оккупанты впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины. Вследствие этого были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

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