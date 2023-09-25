УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

Алексей Тесля
25 сентября 2023, 11:15 обновлено 25 сентября, 11:28
Россияне использовали ночью три разных средства воздушного нападения на Украину, подчеркнул Юрий Игнат.
'Оникс сложно сбивать': раскрыты детали массированного удара РФ по Украине
Юрий Игнат рассказал об ударе РФ по Украине / колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности атаки российских оккупантов по Украине в ночь на понедельник, 25 сентября.

По его словам, несмотря на разрушение в Одесской области, работа подразделений воздушного командования Юг была "безупречной". Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

По словам представителя ВС, украинские защитники уничтожили все 19 дронов-камикадзе и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр".

видео дня

"Усиление юга страны актуально. Ракеты "Оникс" сложно сбивать. Противодействовать им можно, но средства поражения против них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны", - пояснил он.

При этом спикер Командования Воздушных сил уточнил, что этой ночью россияне использовали три разных средства воздушного нападения. Тактика врага заключалась в изменении направлений применения ракет и дронов.

"Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе уже вернулись в Одессу. Противник применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить объекты", - добавил Игнат.

Напомним, в ночь на 25 сентября по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за комбинированной атаки РФ. Страна-агрессор применяла для ударов дроны, ракеты типа "Калибр" и "Оникс". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прозвучали в Одессе и Кривом Роге.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что 21 сентября оккупанты впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины. Вследствие этого были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война России и Украины ракетный удар Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

11:15 Украина
"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:35 Украина
Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:24

Причина всех бед: чем отмыть плесень на резинке стиральной машины

11:15

"Оникс сложно сбивать": раскрыты детали массированного удара РФ по Украине

11:07

Favbet Foundation передал ВСУ сразу два автомобиля

10:46

"Как щитом закрыл центр города": ночью РФ ударила по отелю в ОдессеФото

10:41

Идеальная доза: сколько штук грецких орехов можно есть в день

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
10:35

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:33

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:54

"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

09:43

"До начала октября": Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

Реклама
09:41

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:31

Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

09:16

Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

09:00

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанЭксклюзив

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

07:48

Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

06:55

Только люди с орлиным зрением найдут льва за 14 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:53

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"Фото

06:05

Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?мнение

Реклама
04:30

"Мы пробьем все три линии обороны противника": Маломуж рассказал, как ВСУ это сделают

04:00

"Нужно все": дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

03:23

Шерсть повсюду: почему кошка сильно линяет

02:41

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд

02:10

Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

01:35

Дипломат спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16

24 сентября, воскресенье
23:55

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

21:19

Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:19

Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

20:30

В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ВСУ

19:52

Теперь Крыму будет тяжелее Донбассамнение

19:43

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:31

В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

18:44

США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

Реклама
17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять