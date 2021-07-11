Отчим перерезал горло: на Днепропетровщине в больнице умер двухлетний малыш

Двухлетний Миша на руках своего убийцы - собственного отчима / t.me/ermolinskiy_news

В субботу, 11 июля, в Днепре в детской областной больнице умер двухлетний Миша, которому перерезал горло его собственный отчим Сергей Федотов.

Ребенок так и не вышел из комы в больнице, куда был доставлен после полученных ранений, рассказала знакомая матери, передает Днепровская панорама.

Обратим внимание, что эту информацию уже подтвердили в правоохранительных органах.

Медики рассказали, что у мальчика не было никаких шансов выжить. У него умер мозг, была значительная потеря крови, а также повреждены артерии и сосуды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Кривым Рогом врачи боролись за жизнь двухлетного ребенка, которого поронул ножом отчим. Малыш находился в тяжелом состоянии в реанимации.

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Ребенка прооперировали, но из-за большой потери крови — состояние не улучшилось. Подозреваемый — 28-летний Сергей Федотов — дает показания в полиции. Его задержали накануне вечером, через 9 часов после резни.

Мужчина все это время скрывался на чердаке заброшенного здания вблизи места нападения.