Отец остановился одеть дочери курточку и погиб, девочка в коме: на Львовщине произошло ужасное ДТП

В городе Рудки грузовой автомобиль въехал в магазин / lv.npu.gov.ua

Трагедия произошла во Львовской области - в городе Рудки грузовой автомобиль въехал в магазин, в результате чего погибли три человека. Один из погибших – 47-летний Владимир Качмар. Его 10-летняя дочь Татьяна в реанимации, к ней никого не пускают.

Отметим, девочке пришлось ампутировать левую ногу из-за большой кровопотери. Сложное решение об операции по телефону принимала мать Тани, передает 24 канал.

Женщина сразу же вернулась домой из Италии, где она была на заработках, однако увидеть дочь ей дали всего на несколько минут.

У девочки тяжелые травмы: три перелома на ноге, также сломаны руки, таз и челюсть. Лечение ребенка очень дорогостоящее, а реабилитация в случае положительной динамики займет несколько лет.

Стали известны также новые детали трагедии. В тот день, когда произошла авария в Рудках – 3 сентября – отец Тани Владимир остановился возле магазина, чтобы одеть на дочь куртку. Перед этим в 16:00 он забрал девочку из музыкальной школы, где она играла на бандуре.

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Именно эта остановка и стала роковой для семьи. Около 16:20 грузовик влетел в здание и сбил насмерть двоих пешеходов, третьей жертвой стал водитель.

Отец остановился, чтобы одеть дочери курточку / 24tv.ua

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