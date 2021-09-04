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Отец вел сына в 1-й класс и узнал о смерти жены: мать троих детей погибла в жутком ДТП в Светловодске

4 сентября 2021, 08:06

В ночь перед трагедией Мария готовила своего старшего сына — 6-летнего Мишу — в первый класс. Средняя дочь — 4-летняя Вика — должна была пойти в садик.

Мать троих детей погибла в ДТП в Светловодске / издание "Светловодск"

В ужасной автомобильной аварии в Кировоградской области рано утром 1 сентября погибла мать троих детей Мария Хивренко. Женщина собирала в школу и детский сад детишек, а на улицу вышла, чтобы пополнить в банкомате счет.

Как рассказали знакомые семьи, в ночь перед трагедией Мария готовила своего старшего сына — 6-летнего Мишу — в первый класс. Средняя дочь — 4-летняя Вика — должна была пойти в садик. Дома с отцом оставался Богдан, которому чуть больше месяца, сообщает Obozrevatel.

"Она всю ночь стирала, гладила, сильно устала. Только хотела лечь поспать, как проснулся Богданчик, она покормила его и уложила. Стало светать, спать уже расхотелось. Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть. Но она решила, что нужно сбегать к банкомату, пополнить счет на карточке. Там не было денег, а утром столько хлопот — садик, потом школа, линейка, времени не будет. Несмотря на уговоры, она ушла. Словно ее тянуло туда что-то", — рассказала знакомая погибшей женщины.

Около четырех часов утра возле одного из торговых комплексов произошло ДТП. Там водитель легковушки на большой скорости вылетела на тротуар и сбила женщину. Впоследствии оказалось, что под колесами автомобиля погибла Мария Хивренко.

Ни дети, ни муж женщины о происшествии не знали. О трагедии они узнали по дороге на школьную линейку.

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"Раздался звонок, и следователь попросил прийти его (мужа, — ред.) на опознание тела жены. В школу они, конечно, уже не дошли. 3 сентября были похороны. Сына в школу отвели, детям пока ничего ни говорили о смерти мамы", — сказала подруга Марии Хивренко.

Напомним, ранее в городе Кропивницкий суд избрал меру пресечения 28-летней водителю, которая насмерть сбила молодую женщину. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.

"Мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Определить размер залога в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, что составляет 340 000 500 гривен", — говорится в решении суда.

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ДТП Кировоградская область
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