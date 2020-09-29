Отек и воспаление: врач предупредила об опасном симптоме COVID-19

Назван опасный симптом коронавируса / Reuters

Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, в результате COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.

Она подчеркнула, что у 90% пациентов, перенесших COVID-19, обоняние и вкус восстанавливались в течение 2-4 недель, а иногда и раньше.

"Но есть процент, до 10% людей, у которых обоняние не восстановилось за долгий период, даже в течение шести месяцев. Поэтому делать долгосрочные прогнозы мы не можем. Но ученые всего мира занимаются решением этого вопроса в надежде определить точные механизмы повреждения", — сказала медик.

В то же время она отметила, что потеря обоняния сопровождает и многие другие заболевания, даже вирусные — грипп, тяжелое ОРВИ.

"При остром аллергическом отеке, хронических воспалительных заболеваниях пазух и в некоторых неврологических состояниях. Но если сопоставить частоту таких симптомов при обычных ОРВИ и при COVID, то разница составляет 30 раз. В некоторых случаях это может быть единственный симптом, который может натолкнуть на подозрение о коронавирусе", — добавила Козак.

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