"Откачивает скорая": всплыла неожиданная версия об отравленной воде в "Охматдете"

Правоохранительные органы столицы начали проверку информации о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеских обстрелов в Киеве.
Как говорится в сообщении в Telegram полиции Киева, эту информацию полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.
"В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских по поводу возможного отравления водой не поступало", — отметили в полиции.
Что известно об отравленной воде в "Охматдете"
Отметим, что ранее в соцсетях волонтер Екатерина Терехова сообщила, что неизвестные принесли на территорию больницы "Охматдет", которая пострадала из-за атаки России, отравленную воду в бутылках.
Как уточнила Терехова, у тех людей, которые контактировал с водой, зафиксированы получили химические ожоги.
Она добавила, что одного из полицейских, который выпил эту воду, "откачивает скорая".
Что такое Охматдет
Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине.
В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.
Смотрите видео - волонтер сообщила об отравленной воде в "Охматдете":
Что говорят в Госпродпотребслужбе
В свою очередь в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева подчеркнули, что был организован контроль безопасности пищевых продуктов, которые поступали в "Охматдет", в частности, и от киевлян и гостей столицы.
"Такая необходимость контроля была вызвана высокими температурами воздуха. Вся вода на месте ракетного удара принималась только с производственной отметкой. Мы не получали информации об отравлении людей из больничных учреждений", - сообщил ТСН.ua начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Он пояснил, что сейчас специалисты службы выясняют все обстоятельства этого события и пытаются выйти на связь с волонтеркой, которая сообщила об этом случае.
"Версия об отравленной воде проверяется. Но химические ожоги люди могли получить из-за контакта с остатками ракетного топлива, которое могло где-то остаться на территории и попасть на бутылку, а затем и на кожу к людям. Сейчас выясняем все обстоятельства", - добавили в Госпродпотребслужбе.
Ракетный удар по "Охматдету" - последние новости
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
По итогу аварийно-спасательных работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара в понедельник, стало известно о том, что погибли 2 человека, еще 32 получили ранения.
Как уточнили в Нацполиции, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей
Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.
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