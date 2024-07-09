"Откачивает скорая": всплыла неожиданная версия об отравленной воде в "Охматдете"

Специалисты выясняют все обстоятельства и пытаются выйти на связь с очевидцами, говорит Олег Рубан.

https://glavred.info/ukraine/otkachivaet-skoraya-vsplyla-neozhidannaya-versiya-ob-otravlennoy-vode-v-ohmatdete-10579409.html Ссылка скопирована

В Сети рассказали об отравленной воде в "Охматдете" / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ndslohmatdyt, скриншот

Правоохранительные органы столицы начали проверку информации о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеских обстрелов в Киеве.

Как говорится в сообщении в Telegram полиции Киева, эту информацию полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

"В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских по поводу возможного отравления водой не поступало", — отметили в полиции.

видео дня

Что известно об отравленной воде в "Охматдете"

Отметим, что ранее в соцсетях волонтер Екатерина Терехова сообщила, что неизвестные принесли на территорию больницы "Охматдет", которая пострадала из-за атаки России, отравленную воду в бутылках.

Как уточнила Терехова, у тех людей, которые контактировал с водой, зафиксированы получили химические ожоги.

Она добавила, что одного из полицейских, который выпил эту воду, "откачивает скорая".

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Смотрите видео - волонтер сообщила об отравленной воде в "Охматдете":

/ Скриншот

Что говорят в Госпродпотребслужбе

В свою очередь в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева подчеркнули, что был организован контроль безопасности пищевых продуктов, которые поступали в "Охматдет", в частности, и от киевлян и гостей столицы.

"Такая необходимость контроля была вызвана высокими температурами воздуха. Вся вода на месте ракетного удара принималась только с производственной отметкой. Мы не получали информации об отравлении людей из больничных учреждений", - сообщил ТСН.ua начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он пояснил, что сейчас специалисты службы выясняют все обстоятельства этого события и пытаются выйти на связь с волонтеркой, которая сообщила об этом случае.

"Версия об отравленной воде проверяется. Но химические ожоги люди могли получить из-за контакта с остатками ракетного топлива, которое могло где-то остаться на территории и попасть на бутылку, а затем и на кожу к людям. Сейчас выясняем все обстоятельства", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Ракетный удар по "Охматдету" - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

По итогу аварийно-спасательных работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара в понедельник, стало известно о том, что погибли 2 человека, еще 32 получили ранения.

Как уточнили в Нацполиции, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей

Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.

/ Инфографика: Главред

Больше новостией:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред