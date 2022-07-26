Отказ от повестки в военкомат: юрист разъяснил, законно ли это

Отказ от повестки в военкомат: юристы разъясняют, законно ли это / коллаж фото УНИАН

Из-за военного положения в Украине военнообязанным продолжают вручать повестки. Вызывают в военкомат иногда даже тех, кто освобожден от мобилизации. Портал ТСН опросил экспертов по поводу того, возможно ли повестки раздавать законно.

Как говорит юрист из адвокатского объединения PwC Legal Артем Крикун-Труш, всегда можно отказаться получать повестку, но потом придется заплатить штраф - через суд.

В случае отказа от повестки представители центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа от получения повестки. Человек не обязан ничего писать либо подписывать в таком акте. Если акт составят, то дело будет рассматривать руководитель центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1700 гривен за нарушение правил военного учета (статья 210 КоАП). Но наложение такого штрафа можно оспорить в местном суде.

Если же человеку вручают повестку в общественном месте ‒ просто вписывая данные в пустой бланк с подписью руководителя центра комплектования нужно объяснить, то это незаконно.

В суде представители центра комплектования обязаны будут доказать, что человек нарушил правила учета ‒ именно за это (а не за собственно отказ от повестки) предусмотрен штраф.

Правила такие:

Если человек собрался ехать на новое место жительства, то нужно сняться с учета и стать на новый учет на новом месте в течение недели.

Если вы внутренне перемещенное лицо с оккупированных территорий, то должны стать на военный учет по новому месту жительства независимо от того, снялись ли вы с учета дома ‒ часто это просто невозможно из-за боевых действий.

Информировать центр комплектования о своих перемещениях.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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