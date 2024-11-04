Откроет путь к Днепропетровщине: военный эксперт назвал ключевую цель РФ

На Времовском направлении оккупанты пытаются вернуть под свой контроль территории, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.

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РФ стремится захватить ключевой населенный пункт для продвижения на Запорожье и вглубь Донетчины / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

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На Времовском направлении россияне стремятся вернуть под свой контроль территорий, которые они потеряли во время контрнаступления Украины в 2023 году

Великая Новоселка позволяет российским оккупантам закрыть одновременно два направления: Кураховское и Времовское

Контроль над Великой Новоселкой позволит российским оккупантам одновременно прикрыть два важных направления - Кураховское и Времовское. Большая Новоселка выполняет роль тактического логистического узла, похожего на Покровск, но меньшего значения. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на Времовском направлении оккупационные войска стремятся восстановить контроль над территориями, утраченными во время контрнаступления Украины в 2023 году.

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"Великая Новоселка представляет собой узловой населенный пункт, через который проходят пути как в сторону Запорожской области, так и вглубь Донецкой области с последующим выходом на основные логистические артерии (например, Н-12) и возможностью выхода на север, на Днепропетровскую область и тому подобное. То есть для них это такой же логистический узел, как и любой другой город", - пояснил Коваленко.

Эксперт отметил, что Великая Новоселка похожа на Покровск, хотя имеет меньшее стратегическое значение. Коваленко добавил, что Великая Новоселка имеет тактическое значение, а Покровск - оперативно-тактическое.

"К тому же, как я уже сказал, Большая Новоселка позволяет российским оккупантам закрыть одновременно два направления: Кураховское и Времовское - они могут быть объединены усилиями закрытия флангов и контроля территорий", - рассказал он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командованием ВСУ и министром обороны, обсудив ситуацию на фронте, в частности на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях.

Российские оккупационные войска готовят наступление с бронетехникой на Времовском выступе с целью захвата Великой Новоселки, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Россияне планируют охватить населенный пункт с западного, южного и восточного направлений, используя для этого районы возле Приютного, Старомайорского, Урожайного и Золотой Нивы.

Кроме этого, начало боевых действий на границе с Днепропетровщиной зависит от ситуации в Покровске, где, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг может начать наступление до конца года. Однако Коваленко отмечает, что говорить о боевых действиях на Днепропетровщине пока рано.

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