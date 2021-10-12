Отопительный сезон под угрозой срыва: три области объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа

Местные власти говорят, что ситуация достаточно критична / pixabay

В нескольких областях администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию по обеспечению природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Соответствующие заседания областных комиссий ТЭБ и ЧС прошли 11 октября на Хмельнитчине и Закарпатье . 12 октября ситуацию с отсутствием газоснабжения бюджетных учреждений признала чрезвычайной львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Закарпатская область

По словам главы администрации Анатолия Полоскова, ситуация возникла из-за того, что поставщики газа, которые выиграли торги в этом году до подорожания топлива и заключили договора, отказываются поставлять газ по договорным ценам.

Возможным вариантом выхода из кризиса, по мнению чиновников, может стать поиск гарантированного поставщика газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных организаций.

Львовская область

Руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван сообщил, что на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд.

Реклама

В этих учреждениях есть более 4000 пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23.4%. Это связано с тем, что львиная доля бюджетных учреждений, использующих природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договоров на поставку природного газа.

Читайте такжеПутин распереживался за российский газ в украинских трубахВ Львовской ОГА отметили, что отсутствие поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов с последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС отметил, что в связи с глобальным ростом цены на газ бюджетные предприятия, учреждения и организации не могут закупить газ на осенне-зимний период 2021/2022 годов, а это, в свою очередь, может привести к очень негативным последствиям.

"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране, достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", — подчеркнул глава ОГА.

Отмечается, что на сегодня практически все бюджетные учреждения не имеют возможности получать газ для старта и обеспечения отопительного сезона.

Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года. Отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.