Евросоюз поможет Украине в обеспечении газом - президент Еврокомиссии

Евросоюз поможет Украине с газом / УНИАН

Европейский Союз вместе с украинскими экспертами заговорил о возможностях для достаточного обеспечения Украины газом. Также речь идет об использовании украинских газовых хранилищ.

По данным УНИАНа, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам 23-го саммита Украина - ЕС, который прошел в Киеве.

"Европейская комиссия вместе с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточные поставки газа для Украины", - акцентировала президент ЕК.

По ее словам, прорабатывается вариант для увеличения возможности поставок газа от стран-членов ЕС, с возможностью реверсных потоков газа из Словакии.

"Мы также изучаем возможности совместного хранения газа. У вас есть газохранилища, следовательно мы будем изучать возможности хранения газа, чтобы использовать хранилища для общего блага", - заключила фон дер Ляйен.

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Как известно, 4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что официальному Киеву следует обсуждать с Москвой детали нового договора по транзиту газа, однако условия контракта должны соответствовать европейским правилам.

Также она отметила, что Украина на оптимальном уровне проведет осенне-зимний отопительный период, так как государство располагает достаточными запасами топлива в своих хранилищах.