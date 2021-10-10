Украина призвала к новой сделке с Газпромом и ставит России жесткое условие по транзиту газа

Украина намерена договариваться с Россией о новом контракте на транзит газа в Европу - Стефанишина / Reuters

Официальному Киеву следует обсуждать с Москвой детали нового договора по транзиту газа, однако условия контракта должны соответствовать европейским правилам. Украина на оптимальном уровне проведет осенне-зимний отопительный период, так как государство располагает достаточными запасами топлива в своих хранилищах. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В интервью Радио Свобода она рассказала о том, что отопительный период на сезон осень-зима не находится под угрозой. В украинских газовых хранилищах достаточно объемов топлива для того, чтобы на оптимальном уровне провести отопительный сезон.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", - отметила министр.

По ее словам, действующее соглашение Украины с Россией по транзиту газа основано на европейских нормах. Киев должен договариваться с Москвой о том, чтобы транзит газа был сохранен, однако только на базе действующих правил Европы.

"Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому нам обязательно необходимо будет договариваться, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

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Транзит газа через Украину

Соединенные Штаты Америки и Германия 21 июля объявили о сделке по запуску Северного потока-2. Условия договоренностей возлагают на Германию обязательства, предполагающие оказание помощи Киеву в продлении соглашения по транзиту российского газа через территорию Украины. Действующий контракт между Нафтогазом и Газпромом был подписан в декабре 2019 года и заканчивается в 2024 году.

Директор компании ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что декларация Вашингтона и Берлина по СП-2 ничего не гарантирует Украине в вопросе дальнейшей транспортировки топлива. Впрочем, Газпром по контракту до 2024 года все равно вынужден будет платить Нафтогазу 1,3 миллиарда долларов в год, даже в том случае, если поставок газа через украинскую трубу не будет.

Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзе. Берлин начал выполнение своих обязательств в рамках сделки с Вашингтоном по Северному потоку-2. Задачей Германии является обеспечение продления договора Нафтогаза и Газпрома сроком до 10 лет на приемлемых для всех сторон условиях.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко 15 сентября заявлял, что компания готова продлить договор с Газпромом на транзит газа в Европу. Однако Украина будет настаивать на том, чтобы сохранились те объемы топлива, которые на данный момент идут в ЕС согласно контрактам с европейскими компаниями.

Витренко не исключил сценарий, при котором Россия полностью прекратит прокачку газа в Европу через украинскую ГТС. При этом, по его словам, газовый кризис в Евросоюзе не решится, так как Газпром не намерен увеличивать объемы прокачки газа через трубу Украины.