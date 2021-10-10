УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украина призвала к новой сделке с Газпромом и ставит России жесткое условие по транзиту газа

10 октября 2021, 14:11
Прослушать новость
Остановить

В Украине не будет проблем с отопительным сезоном – запасов газа в хранилищах достаточно, сказала Ольга Стефанишина.

Газ цены
Украина намерена договариваться с Россией о новом контракте на транзит газа в Европу - Стефанишина / Reuters

Официальному Киеву следует обсуждать с Москвой детали нового договора по транзиту газа, однако условия контракта должны соответствовать европейским правилам. Украина на оптимальном уровне проведет осенне-зимний отопительный период, так как государство располагает достаточными запасами топлива в своих хранилищах. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В интервью Радио Свобода она рассказала о том, что отопительный период на сезон осень-зима не находится под угрозой. В украинских газовых хранилищах достаточно объемов топлива для того, чтобы на оптимальном уровне провести отопительный сезон.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", - отметила министр.

По ее словам, действующее соглашение Украины с Россией по транзиту газа основано на европейских нормах. Киев должен договариваться с Москвой о том, чтобы транзит газа был сохранен, однако только на базе действующих правил Европы.

"Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому нам обязательно необходимо будет договариваться, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Реклама

Смотрите видео ТСН – Украина обратилась за помощью к НАТО по вопросу транзита газа в Европу

Транзит газа через Украину

Соединенные Штаты Америки и Германия 21 июля объявили о сделке по запуску Северного потока-2. Условия договоренностей возлагают на Германию обязательства, предполагающие оказание помощи Киеву в продлении соглашения по транзиту российского газа через территорию Украины. Действующий контракт между Нафтогазом и Газпромом был подписан в декабре 2019 года и заканчивается в 2024 году.

Директор компании ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что декларация Вашингтона и Берлина по СП-2 ничего не гарантирует Украине в вопросе дальнейшей транспортировки топлива. Впрочем, Газпром по контракту до 2024 года все равно вынужден будет платить Нафтогазу 1,3 миллиарда долларов в год, даже в том случае, если поставок газа через украинскую трубу не будет.

Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзе. Берлин начал выполнение своих обязательств в рамках сделки с Вашингтоном по Северному потоку-2. Задачей Германии является обеспечение продления договора Нафтогаза и Газпрома сроком до 10 лет на приемлемых для всех сторон условиях.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко 15 сентября заявлял, что компания готова продлить договор с Газпромом на транзит газа в Европу. Однако Украина будет настаивать на том, чтобы сохранились те объемы топлива, которые на данный момент идут в ЕС согласно контрактам с европейскими компаниями.

Витренко не исключил сценарий, при котором Россия полностью прекратит прокачку газа в Европу через украинскую ГТС. При этом, по его словам, газовый кризис в Евросоюзе не решится, так как Газпром не намерен увеличивать объемы прокачки газа через трубу Украины.

viber
новости России Кабмин транзит газа в Европу новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украина призвала к новой сделке с Газпромом и ставит России жесткое условие по транзиту газа». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Подруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в РадеПодруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в Раде Кричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и ПоляковаКричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова Гривна обвалится в два раза: астролог рассказал о предстоящем мировом финансовом кризисеГривна обвалится в два раза: астролог рассказал о предстоящем мировом финансовом кризисе Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо"Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо" В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погодаВ Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода

Последние новости

14:22

Самое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минут

14:20

С 1 декабря в Украине поднимут пенсии: Шмыгаль рассказал, кого ждет прибавка Видео

14:18

Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: запрещено выпускать пенсионеров

14:11

Украина призвала к новой сделке с Газпромом и ставит России жесткое условие по транзиту газа Видео

13:37

В Украине подскочило число областей в "оранжевой" зоне карантина Видео

Реклама
13:00

Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени Видео

12:54

Боли, лихорадка и скачок температуры после COVID-вакцинации: в МОЗ объяснили, когда бежать к врачу Видео

12:12

Прививка или вон с работы: в Украине могут расширить список профессий с обязательной вакцинацией Видео

11:56

Заразность после вакцинации: Комаровский предупредил об опасности и назвал причину Видео

11:51

Удар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым Видео

10:55

Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки Видео

10:46

"Хотела отомстить": в Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами

10:42

Метадон в крови Полякова: эксперта удивил странный диагноз после смерти нардепа Видео

10:06

В России разбился самолет с парашютистами, погибли 15 человек Видео

10:03

Заруба на 50 миллионов: Фьюри избил Уайлдера в бою с тремя нокдаунами за титул WBC Видео

09:41

В Большом театре в Москве прямо во время спектакля декорация убила артиста

09:21

В Мариуполе море "убежало" от берега на 100 метров: названа причина странного феномена Видео

08:52

Сначала экзамен по теории, после - вождение: как Кабмин изменил правила для автошкол мнение

08:34

Грузовик раздавил маршрутку на Одесской трассе: 8 раненых и погибших

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 11 тысяч человек, много госпитализаций Видео

Реклама
07:58

В Израиле от постковидного синдрома умер 16-летний подросток Видео

07:17

В Тернополе зафиксирован случай сибирской язвы

07:10

Снесет ли Украину новая волна COVID-19 мнение

06:10

Приметы на 10 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

06:01

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

05:28

Что делать, если все время хочется есть: диетолог поделилась ценными советами

05:02

Какой сегодня праздник 10 октября: Всемирный день каши – какие крупы могут навредить

04:22

Счет пойдет на недели: эксперт рассказал о полной беспомощности Украины перед пандемией COVID-19

03:50

Какой сегодня праздник 10 октября: День санэпидслужбы и День стандартизации и метрологии

03:02

Стабильная деградация: сокурсник Путина рассказал об опасной болезни президента РФ Видео

02:16

Сколько раз в год украинцам придется вакцинироваться от COVID-19: врач дал ответ Видео

01:38

"Фатальные последствия": врач назвал нестыковки в деле о внезапной смерти нардепа Полякова Видео

00:51

День художника 2021: душевные поздравления и милые картинки к празднику

09 октября, суббота
23:19

В Киеве авто на бешеной скорости влетело в маршрутку: есть погибшие и пострадавшие Видео

22:49

Полуобнаженная Злата Огневич исполнила страстный танец мужчинам на "Холостячке" и спровоцировала драку

22:16

В Ужгородской школе детям выдают завтраки в файлах для бумаги: шокирующие кадры Видео

22:04

Саакашвили раскрыл маршрут своего возвращения в Грузию Видео

21:22

У особняка Порошенко под Киевом устроили акцию протеста: начались массовые столкновения Видео

21:19

Есть первая победа: сборная Украины одолела Финляндию в отборе на ЧМ-2022 Фото Видео

20:54

Из чего состоит правильный осенний рацион: идеальное меню от диетолога

Реклама
20:48

"Болезненный удар": Киев анонсировал ответ на газовую сделку Венгрии и РФ Видео

20:09

В Кабмине предупредили, что Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны Видео

20:04

"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении "Дия"

19:55

Меморандум не поможет: эксперт объяснил неизбежность "взлета" ЖКХ-тарифов Видео

19:50

Готова ли Украина к идеальному шторму в энергетике мнение

19:29

Уволенный с должности спикера Разумков заявил о появлении в Раде "БДСМ-коалиции" Видео

19:22

Смертельный "коктейль" в крови Полякова: в полиции оценили данные о результатах экспертизы Видео

19:04

"Мало мозгов": Игорь Кондратюк взъелся на Ани Лорак после ее признания о жизни в России Видео

18:38

"Сделан в СССР": украинский онлайн-магазин вляпался в скандал из-за "подарков" ко Дню защитника

18:35

В ФРГ Украину назвали зоной высокого риска из-за COVID-19 и ужесточили правила въезда Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять