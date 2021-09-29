"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев

Тарифы будут оставаться стабильными, заверил премьер Денис Шмыгаль.
Местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже 8 градусов тепла. Это предусмотрено законом, заявил в ходе заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября.
"Готовность более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%", – отметил Шмыгаль. Глава правительства сообщил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. Также он напомнил, что с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% украинских семей.
Кроме этого, премьер поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемные вопросы.
"Подготовка к отопительному сезону – на финишной прямой", – подытожил Шмыгаль.
Подготовка к отопительному сезону:
- Как сообщал Главред, ранее Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду этого отопительного сезона.
- По его словам, правительство постоянно общается с органами местного самоуправления, которые будут устанавливать тарифы на тепло и горячую воду, чтобы они остались на уровне прошлого года.
- Шмыгаль сказал, что не видит оснований у местного самоуправления повышать тарифы и заверил в готовности правительства "подставить плечо".
- Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.