"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев

В Кабмине напомнили, когда в Украине включат отопление / УНИАН

Местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже 8 градусов тепла. Это предусмотрено законом, заявил в ходе заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября.

"Готовность более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%", – отметил Шмыгаль. Глава правительства сообщил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. Также он напомнил, что с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% украинских семей.

Кроме этого, премьер поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемные вопросы.

"Подготовка к отопительному сезону – на финишной прямой", – подытожил Шмыгаль.

Подготовка к отопительному сезону: