Сколько будем платить за газ, свет и тепло: в Кабмине озвучили тарифы на новый отопительный сезон

Тарифы на газ и тепло останутся неизменными / ZIK.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и ценами на коммунальные услуги для населения в этом отопительном сезоне.

Во время Часа вопросов к правительству в Раде, премьер отметил, что тарифы на газ для населения останутся неизменными, пишет "ТСН".

"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на продукт составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний на биржах или хабах эта цена не меняется весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года", — заявил глава Кабмина.

Тепло и горячая вода

Тарифы на эти услуги сейчас устанавливают местные власти, а объективных причин и оснований их повышать нет, подчеркнул Шмыгаль.

Читайте такжеЧем украинцам грозит рост тарифов с 1 октября"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения этих тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" заключил трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена тоже не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах. Еще раз подчеркну, у местных руководителей нет объективных причин и оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду. Они не должны вырасти относительно предыдущего отопительного сезона. Уже 70% теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с "Нафтогазом"", — отметил премьер.

Реклама

Также сообщилось, что с 1 октября в Украине изменится цена на электроэнергию . Как сообщили в Кабмине, стоимость электроэнергии для 80% бытовых потребителей будет снижена.

Так, с 1 октября цена составит 1,44 грн/кВт-ч (при потреблении до 250 кВт-ч). Однако тем семьям, которые используют от 250 кВт-ч ток, за каждый следующий кВт-ч будут платить по старой расценке – 1,68 грн.