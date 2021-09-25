Сколько будем платить за газ, свет и тепло: в Кабмине озвучили тарифы на новый отопительный сезон

Денис Шмыгаль уверяет, что суммы в платежках повышаться не будут.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и ценами на коммунальные услуги для населения в этом отопительном сезоне.
Во время Часа вопросов к правительству в Раде, премьер отметил, что тарифы на газ для населения останутся неизменными, пишет "ТСН".
"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на продукт составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний на биржах или хабах эта цена не меняется весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года", — заявил глава Кабмина.
Тепло и горячая вода
Тарифы на эти услуги сейчас устанавливают местные власти, а объективных причин и оснований их повышать нет, подчеркнул Шмыгаль.
Читайте такжеЧем украинцам грозит рост тарифов с 1 октября"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения этих тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" заключил трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена тоже не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах. Еще раз подчеркну, у местных руководителей нет объективных причин и оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду. Они не должны вырасти относительно предыдущего отопительного сезона. Уже 70% теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с "Нафтогазом"", — отметил премьер.
Также сообщилось, что с 1 октября в Украине изменится цена на электроэнергию. Как сообщили в Кабмине, стоимость электроэнергии для 80% бытовых потребителей будет снижена.
Так, с 1 октября цена составит 1,44 грн/кВт-ч (при потреблении до 250 кВт-ч). Однако тем семьям, которые используют от 250 кВт-ч ток, за каждый следующий кВт-ч будут платить по старой расценке – 1,68 грн.
Ранее мы сообщали, что в Украине изменили правила предоставления услуги по управлению многоквартирным домом. Как сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.