Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

В регионах, кроме подорожанич отопления, ожидается рост стоимости горячей воды.
В Украине с началом отопительного сезона прогнозируется рост тарифов на отопление и горячую воду.
Рост тарифов в Украине неизбежен, объяснила в эфире ТСН эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
Стремительный рост тарифов на отопление
Сложившуюся ситуацию она объясняет тем, что государство оставило без льгот предприятия, производящие тепло, поэтому им приходится покупать газ по рыночной цене, а это автоматически увеличивает тариф для населения.
"Черновцы уже окончательно приняли подорожание на 70%. Одесса вообще под большим вопросом, будет ли у них отопительный сезон. В Киеве окончательно для населения еще не повышается, но ожидается с 2100 до 2400 гривен за одну гигакалорию", — говорит она.
Тарифы на горячую воду подскочат
В то же время в некоторых регионах, кроме подорожанич отопления, ожидается рост стоимости горячей воды. Нововведения обещают принять к началу отопительного сезона.
"Наибольшее подорожание отопления почувствуют жители домов, где частично установлены приборы учета или они отсутствуют вообще", — пояснила Ненно.
Ближе к зиме растут цены и на газ. Бытовые потребители, которые не заключили годовой контракт, должны платить за ежемесячными тарифами — это 25 гривен за кубометр.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.
Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.
В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.