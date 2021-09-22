С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию: сколько будем платить

Тарифы на электроэнергию / УНИАН

С 1 октября в Украине изменится цена на электроэнергию. Как сообщили в Кабмине, стоимость электроэнергии для 80% бытовых потребителей будет снижена.

Так, с 1 октября цена составит 1,44 грн/кВт-ч (при потреблении до 250 кВт-ч). Однако тем семьям, которые используют от 250 кВт-ч ток, за каждый следующий кВт-ч будут платить по старой расценке – 1,68 грн.

В Минэнергетики 22 сентября провели заседание аукционного комитета по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, утверждены примерные договоры по купле-продаже.

Первый замминистра Юрий Власенко назвал это окончательным этапом подготовки к запуску финансовой модели ПСО.

Ее введение обеспечит реализацию инициативы президента по снижению тарифов.

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"Мы согласовали детали новых договоров купли-продажи с НАЭК "Энергоатом", поставщиками универсальных услуг ОСР, чтобы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение населению в условиях работы нового механизма ПСО", – заявил Власенко, передает пресс-служба Минэнергетики.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.