Космический взлет цен: украинцев предупредили о новом подорожании электроэнергии

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В Украине искусственно заниженные цены на электроэнергию возвращаются к потребителям в виде роста цен на товары, заявил эксперт DiXi Group Богдан Серебренников.

В эфире телеканала ICTV он подчеркнул, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине искусственно занижены.

По его мнению, искусственное занижение ценявляется "лукавством": "Таким образом мы просто забираем часть доходов производителей (перекладывая на них разницу в стоимости электроэнергии, - ред.). В конце концов эти цены возвращаются к потребителям не из цены на электроэнергию, а через те товары, в стоимости которых стоимость электроэнергии".

Он отметил, что на сегодня в Украине являются необоснованными не только цены для бытовых потребителей, потребляющих до 250 кВ / ч (с 1 октября стоимость электроэнергии для таких потребителей будет дополнительно снижена до 1,44 грн за киловатт - ред.), но и для остальных бытовых потребителей.

"Они рыночно не обоснованы. Эти решения основываются не на экономической основе. В среднем по Украине экономически обоснованная цена составляет около 3,50 за кВ / ч. А если брать региональный разрез, то цены должны варьироваться примерно от 3 до 4 гривен. Это связано с тем, что один из компонентов цены на электроэнергию для населения транспортная компонента - это тариф облэнерго, который привязан к областям, он весьма существенно отличается", - отметил эксперт. Реклама

Серебренников уверен, что правительство должно разработать план поэтапного повышения тарифов, чтобы избежать шоковой терапии для потребителей, но привести цены к рыночно обусловленного уровня.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.