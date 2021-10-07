Падал со скоростью 54 км/ч: в Луцке кусок балкона чуть не проломил голову прохожему

На проспекте Свободы в Луцке на балконах едва держатся куски бетона / Фото facebook.com/kind.kelpy

В Луцке мужчина чуть не пострадал из-за балкона, который находится в аварийном состоянии. Когда он шел по городу, буквально в нескольких сантиметрах от него на тротуар упал кусок бетона.

Инцидент произошел на проспекте Свободы, рассказал Константин Мартынов в соцсети Facebook.

"Двигаясь по тротуару, голову когда-нибудь поднимали вверх? Да нет, я знаю. Сам такой. А вот практика показывает, что зря! Прилетел сегодня под ноги кусок штукатурки, граммов на 150. Обломки разлетелись в радиусе пяти-шести метров. Звук падения был потрясающий, вероятно таки с последнего этажа летело", - написал мужчина.

Он предположил, что, учитывая высоту этажей, обломок балкона падал со скоростью примерно 15 м/с или 54 км/ч.

"Ну, и прилетает вам такое счастье весом 150 грамм и скоростью 54 км/час. Мда, неприятненько", — написал Мартынов.

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По словам мужчины, он не поленился и прошелся вдоль проспекта Свободы и посмотрел на состояние балконов. Говорит, это — сплошной ужас, а на некоторых из них едва держатся куски бетона.

Балконы в "сталинках" в аварийном состоянии/ Фото facebook.com/kind.kelpy

"Вывод: двигаясь по проспекту Свободы, не забывайте смотреть вверх, а лучше держаться подальше от тех "сталинок", и не садитесь на летние площадки под зданиями, если там нет сверху хотя бы тента", — посоветовал жителям Луцка Константин.

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