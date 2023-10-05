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Партизаны пробрались на секретные позиции оккупантов в Феодосии

Анна Ярославская
5 октября 2023, 12:28 обновлено 5 октября, 12:32
Российские захватчики активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых "зубов дракона".
Так выглядят оборонительные траншеи оккупантов РФ в Феодосии
Так выглядят оборонительные траншеи оккупантов РФ в Феодосии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Партизаны в Крыму пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые строят российские оккупанты. Они нашли секретные позиции и огневые точки. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Атеш.

"Агенты проникли на фортификационные сооружения оккупантов, расположенные в непосредственной близости от поселка Приморский, недалеко от Феодосии", - говорится в сообщении.

По словам партизан, оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых "зубов дракона".

видео дня

"Также были обнаружены и зафиксированы секретные позиции и огневые точки, которые будут использоваться оккупантами во время освобождения Крыма", - добавляют они.

Смотрите видео - Как выглядят оборонительные траншеи оккупантов РФ в Феодосии:

скриншот

Напомним, что ранее военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий оценил, можно ли освободить Крым без F-16 и ATACMS. По словам Заблоцкого, такая "операция возможна, но это будет очень сложной задачей и с жертвами". Ситуация складывается таким образом, что ВСУ не могут не наступать.

Дипломат Владимир Огрызко считает, что потеря Крыма будет фатальным поражением для Путина. Эксперт сообщил, что провал на юге и ситуация, которая до сих пор сохраняется на востоке, означают военное поражение РФ, а Крым для Путина имеет сакральное значение.

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