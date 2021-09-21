Передвигается ползком вдоль потолка: пенсионерка из Харькова превратила свою квартиру в помойку

Вся комната, кухня, ванная и туалет почти до потолка забиты мусором / t.me/kharkiv_typical

В Харькове пожилая женщина превратила собственную квартиру в настоящую помойку. Она собирает на улице всякий хлам и приносит его к себе. Из квартиры идет запах, который распространяется на весь подъезд.

Пенсионерка живет в многоквартирном доме на улице Академика Павлова. Чтобы попасть внутрь квартиры, нужно буквально пролезать через горы мусора, сообщает Telegram-канал Типичный Харьков.

"Вся комната, кухня, ванная и туалет почти до потолка забиты мусором. Бабушка передвигается ползком вдоль потолка через узкие проходы. Там же она спит, ест и ходит в туалет", — сообщают очевидцы.

Пенсионерка много лет жила в таких жутких условиях, но сейчас наконец-то удалось с ней договориться о вывозе мусора. Однако хлама накопилось столько, что для его расчистки нужна помощь. Волонтеры ищут желающих помочь убрать мусор из квартиры пенсионерки.

Местные жители говорят, что у пенсионерки старческое расстройство - "синдром Плюшкина" (или сидром Диогена). Это разновидность навязчивого поведения, которая проявляется в сборе, накоплении и хранении вещей, которые не используются в повседневной жизни.

Как сообщал Главред, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила собственную квартиру в свалку. В этой вони, антисанитарии и мусоре жила женщина, ее 9-летний сын Давид и собака. Ретривера хозяйка не выгуливает, поэтому животное ходит в туалет прямо в квартире.