Передвинули линию фронта: ВСУ продвинулись на Изюмском направлении

В результате действий ВСУ враг сбежал из Дибровного, оказавшись отрезанным от линий снабжения.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Дибровное в Харьковской области, рассказал офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр.
Это позволило ВСУ продвинуться на Изюмском направлении и передвинуть линию фронта. Об этом украинский офицер рассказал в интервью Каналу 24.
Офицер пояснил, что в результате действий ВСУ враг сбежал из Дибровного, оказавшись отрезанным от линий снабжения.
"Мы удалили их просто. У них не осталось путей подвоза, нарушилась вся логистика и люди просто… Они поняли, что им перекрыли кислород. Они "героически" отступили", – пояснил украинский воин.
По его данным, в ходе освобождения населенного пункта ВСУ уничтожили много российских оккупантов и вражеской техники.
"Уцелевшую мы забираем. Хотя они, бросая машины, просто миновали их – оставляли противопехотные и противотанковые мины", – добавил Александр.
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Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины за неделю освободили от российской оккупации два села – Мазановку и Дмитровку.
Удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе нескольких сел.
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