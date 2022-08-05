Передвинули линию фронта: ВСУ продвинулись на Изюмском направлении

ВСУ освободили Дибровное на Харьковщине / Скриншот Канал 24

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Дибровное в Харьковской области, рассказал офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр.

Это позволило ВСУ продвинуться на Изюмском направлении и передвинуть линию фронта. Об этом украинский офицер рассказал в интервью Каналу 24.

Офицер пояснил, что в результате действий ВСУ враг сбежал из Дибровного, оказавшись отрезанным от линий снабжения.

"Мы удалили их просто. У них не осталось путей подвоза, нарушилась вся логистика и люди просто… Они поняли, что им перекрыли кислород. Они "героически" отступили", – пояснил украинский воин.

По его данным, в ходе освобождения населенного пункта ВСУ уничтожили много российских оккупантов и вражеской техники.

/ Скриншот Канал 24

"Уцелевшую мы забираем. Хотя они, бросая машины, просто миновали их – оставляли противопехотные и противотанковые мины", – добавил Александр.

/ Скриншот Канал 24

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Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины за неделю освободили от российской оккупации два села – Мазановку и Дмитровку.

Удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе нескольких сел.

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