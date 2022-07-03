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Переговоры с Украиной для Путина унизительны: диалог с НАТО выведет его на мировой уровень - Жданов

3 июля 2022, 04:15

По мнению эксперта, Путин хочет вести переговоры о завершении войны только на мировой арене.

Путин, Жданов
Путин провоцирует конфликт с НАТО чтобы подняться на мировой уровень / УНИАН, Главред

Президент РФ Владимир Путин, который развязал жестокую войну против украинцев, намеренно пытается спровоцировать конфликт с НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень. Он хочет вести переговоры о завершении войны на мировой арене. Об этом в эфире Freedom заявил военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт убежден, что Путин считает диалог с украинской властью унизительной для себя.

По его словам, Путин хочет "вернуться на Олимп" и будет провоцировать НАТО, угрожая вторжением в Литву.

"Как это сделать? Надо спровоцировать НАТО. Надо поднять ранг войны до мировой. Как это сделать? Только через вступление в войну НАТО. Литва – одна из стран-членов НАТО. Так вот если РФ в результате всех этих угроз удастся спровоцировать НАТО на первый выстрел... Все, Путин поднимает уровень войны до мировой, объявляет Альянс самым агрессивным блоком на планете, трубит во всех организациях, что на Россию напали, и тут же предложит переговорный процесс по урегулированию этой кризисной ситуации. И тогда уровень переговоров Путина выходит на мировой Олимп", – говорит Жданов.

Жданов считает, что Путин вовсе не хочет, чтобы украинская власть участвовала в переговорах с РФ. Он хочет общаться напрямую с лидерами Запада.

"Но он ни в коем случае не будет воевать с НАТО, он понимает, что силы не равны. Вряд ли когда-нибудь Россия сделает первый выстрел в сторону НАТО. Но Путин будет провоцировать НАТО", – добавил эксперт.

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Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Другие новости:

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