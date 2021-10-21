Пик COVID-19 в Украине и спад заболеваемости: Радуцкий сделал прогноз по ситуации в стране

Спад коронавируса в Украине, скорее всего, начнется не раньше января - Радуцкий / Фото Reuters

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ранее прогнозировали на ноябрь, однако показатели указывают на то, что он может произойти и раньше. Стабилизация ситуации может ожидаться, в лучшем случае, не раньше января. В стране осталось около 10 млн доз вакцин, их поставки не прекращаются, поэтому препаратов должно хватить. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн, пик, спад начнется не раньше января, в лучшем случае", - рассказал парламентарий изданию РБК-Украина.

Читайте такжеПандемия коронавируса затянется еще на год: в ВОЗ назвали причинуПо словам главы комитета ВР по здравоохранению, в ряде областей, где сейчас красная зона карантина, уже в три раза возросло число вакцинаций в день. Если тенденция будет продолжаться, что "то может и весенней волны не будет".

Также Радуцкий подчеркнул, что согласно данным Министерства здравоохранения, в среднем на складах осталось около 10 миллионов доз вакцин. Поставки продолжаются. Поэтому дефицита препаратов быть не должно.

Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в конце октября и до середины ноября. Прогнозируется постепенный спад до конца года и в первом квартале 2022 года.

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Коронавирус в Украине

По данным на утро четверга, 21 октября, в Украине за минувшие сутки диагностировали 22 415 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 4 892 человека. Погибли 546 людей. Выздоровели 8 036 человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что регионам поставлена задача ускорить вакцинацию от COVID-19 в Украине и выйти на показатель в 1,5 миллиона прививок в день. По словам министра, в красной зоне –Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях – показатели по прививкам уже выросли в 2 раза.